Посол оценил развитие отношений России с Великобританией

Российский посол в Лондоне Андрей Келин в беседе с сайтом kp.ru прокомментировал развитие отношений России с Великобританией.

«Если говорить о дипломатическом диалоге в более широком смысле, то здесь есть проблески», — заявил Келин.

Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин «кратко встретился с премьер-министрами Терезой Мэй и Борисом Джонсоном».

Также посол отмечает, что «за последние несколько месяцев Москву посетили советник премьер-министра по международным вопросам, политдиректор британского МИД, спецпредставитель по Сирии, координатор по Арктике и Антарктике».

«Обе страны назначили новых послов: моя коллега Дебора Броннерт уже вручила президенту России верительные грамоты; мне эта процедура предстоит в ближайшее время. Так что отношения во всяком случае перестали ухудшаться», — добавил Келин.

Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов провёл встречу с британским послом в России Деборой Броннерт.