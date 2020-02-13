Посол Китая призвал ФТС России не принимать избыточных мер
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости.
По его словам, в нынешней ситуации Китаю очень важно понимание и поддержка со стороны России.
Он выразил надежду, что Россия будет «и впредь исходить из долгосрочной перспективы и общего положения двусторонних отношений», а также объективно оценивать эпидемиологическую ситуацию в КНР.
«Не стоит принимать избыточные меры», — призвал глава китайского диппредставительства.
Ранее власти китайской провинции Хубэй сообщили, что число летальных исходов от заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 1310.