Посол Китая призвал ФТС России не принимать избыточных мер

Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй призвал руководителя Федеральной таможенной службы России Владимира Булавина не принимать избыточных мер в связи с ситуацией с коронавирусом.

Об этом сообщило РИА Новости.

По его словам, в нынешней ситуации Китаю очень важно понимание и поддержка со стороны России.

Он выразил надежду, что Россия будет «и впредь исходить из долгосрочной перспективы и общего положения двусторонних отношений», а также объективно оценивать эпидемиологическую ситуацию в КНР.

«Не стоит принимать избыточные меры», — призвал глава китайского диппредставительства.

Ранее власти китайской провинции Хубэй сообщили, что число летальных исходов от заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 1310.