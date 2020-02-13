В Китае на фоне ситуации с коронавирусом уволили ряд чиновников

В Китае на фоне ситуации с коронавирусом уволены секретарь городского комитета Компартии Ухани Ма Гоцян, секретарь парткома провинции Хубэй Цзян Чаолян и глава канцелярии Госсовета по делам Гонконга и Макао Чжан Сяомин.

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Об этом информирует агентство «Синьхуа». По его данным, на пост секретаря городского комитета Компартии Ухани назначен Ван Чжунлинь. Ин Юн, ранее занимавший должность мэра Шанхая, назначен на пост секретаря парткома провинции Хубэй. Ся Баолун займёт пост главы канцелярии Госсовета по делам Гонконга и Макао. Ранее комитет по вопросам гигиены и здравоохранения провинции Хубэй сообщил, что число погибших от заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 1310.