Зеленский обсудил с еврокомиссаром взаимодействие Украины и ЕС

Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи приоритеты взаимодействия Украины и ЕС в 2020 году.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Во время встречи собеседники подробно обсудили сотрудничество Украины и Европейского союза и согласовали приоритеты взаимодействия на текущий год», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди приоритетов — подписание соглашения о совместном авиационном пространстве, начало переговоров о так называемом промышленном безвизе, углубление сотрудничества в цифровой сфере и так далее.

Отмечается, что Зеленский заявил еврокомиссару, что Украина ожидает инвестиционную поддержку Европейского союза и государств — членов ЕС.

Ранее Зеленский выразил надежду, что США увеличат инвестиции в украинскую экономику в 2020 году.