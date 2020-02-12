Зеленский обсудил с еврокомиссаром взаимодействие Украины и ЕС
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба президента.
«Во время встречи собеседники подробно обсудили сотрудничество Украины и Европейского союза и согласовали приоритеты взаимодействия на текущий год», — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди приоритетов — подписание соглашения о совместном авиационном пространстве, начало переговоров о так называемом промышленном безвизе, углубление сотрудничества в цифровой сфере и так далее.
Отмечается, что Зеленский заявил еврокомиссару, что Украина ожидает инвестиционную поддержку Европейского союза и государств — членов ЕС.
Ранее Зеленский выразил надежду, что США увеличат инвестиции в украинскую экономику в 2020 году.