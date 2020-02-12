Ураган привёл к затоплению улиц Гамбурга

Ураган «Сабина» привёл к затоплению улиц в немецком городе Гамбург, сообщает издание Bild.

Отмечается, что ураган пришёл на северо-запад Германии в ночь на 9 февраля.

На сегодняшний день порывы ветра на севере ФРГ достигают 100 км/ч.

Уровень воды в Гамбурге на два метра превысил средний уровень паводка.

Согласно данным полиции, в городе затоплены некоторые улицы порта и рыбный рынок.

Ранее стало известно, что в Европе несколько человек погибли из-за урагана «Сиара», который привёл к отмене многих авиарейсов и перебоям в работе железных дорог.