Борт из Нью-Йорка в Лондон установил рекорд благодаря урагану

Летевший из Нью-Йорка в Лондон пассажирский Boeing 747-436 авиакомпании British Airways преодолел этот путь за 4 часа 56 минут благодаря урагану Сиара. Это на полтора часа меньше запланированного времени.

Как сообщает Sky News, самолёт Airbus A350-1041 авиакомпании Virgin Atlantic, летевший в это же время, всего лишь на минуту отстал от рекорда, установленного British Airways.

Из-за сильного ветра во время урагана самолёты разгонялись в полёте до скоростей свыше 1300 км/ч.

Предыдущий рекорд скоростного перелёта принадлежал авиакомпании Norwegian, чей Boeing 787-9 Dreamliner в 2018 году преодолел расстояние от Нью-Йорка до Лондона за 5 часов 13 минут.

При этом в нынешних рекордах не учитывается полёт сверхзвукового пассажирского Concorde, который в 1996 году более чем в два раза превысил скорость звука и пролетел маршрут за 2 часа и 52 минуты.

В октябре 2019 года сообщалось, что рейс Нью-Йорк — Сидней авиакомпании Qantas Airlines, который длился 19 часов 15 минут, стал самым долгим беспосадочным перелётом в мире.