Путин и Конте обсудили Ливию

Президент России Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Ливии.

«Проведён обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Ливии, в том числе в контексте реализации итогов международной конференции в Берлине 19 января», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Кремля.

Отмечается, что Путин подчеркнул принципиальную важность согласования с ливийскими сторонами всех параметров урегулирования, прорабатываемых в эти дни по линии Совета Безопасности ООН.

Разговор состоялся по инициативе итальянской стороны.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва рассчитывает на учёт своей позиции при вынесении на голосование Совбеза резолюции по Ливии.