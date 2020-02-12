В Совфеде прокомментировали идею США обсудить СНВ-III
- РИА Новости
«Надеюсь, что Штаты понимают, что его надо продлевать, потому что разрабатывать новый договор нет времени. С другой стороны, американцы видят, что мир остаётся без каких-либо гарантий ядерной безопасности», — сказал Джабаров в беседе с НСН.
Он выразил надежду, что прозвучавшее заявление вполне серьёзное и Вашингтон готов садиться за стол переговоров.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал RT заявление О'Брайена.