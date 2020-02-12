В Совфеде прокомментировали идею США обсудить СНВ-III

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Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена о том, что Соединённые Штаты намерены в скором времени обсудить с представителями России за закрытыми дверями условия продления СНВ-III.
В Совфеде прокомментировали идею США обсудить СНВ-III
  • РИА Новости

«Надеюсь, что Штаты понимают, что его надо продлевать, потому что разрабатывать новый договор нет времени. С другой стороны, американцы видят, что мир остаётся без каких-либо гарантий ядерной безопасности», — сказал Джабаров в беседе с НСН.

Он выразил надежду, что прозвучавшее заявление вполне серьёзное и Вашингтон готов садиться за стол переговоров.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал RT заявление О'Брайена.

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