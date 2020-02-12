Глава парламента Сербии оценила отношения с Россией

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Председатель Народной скупщины Сербии Майя Гойкович оценила отношения с Россией.
Глава парламента Сербии оценила отношения с Россией
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Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.

«Сербия в международных организациях никогда не будет голосовать против интересов Российской Федерации», — заявила она на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

По её словам, Белград гордится тем, что никогда не вводил и не будет вводить санкции против Москвы.

Кроме того, Гойкович выразила благодарность России за поддержку в плане признания суверенитета и территориальной целостности Сербии.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров оценил отношения России и Сербии.

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