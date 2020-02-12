Глава парламента Сербии оценила отношения с Россией
- © imago stock&people
- globallookpress.com
Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.
«Сербия в международных организациях никогда не будет голосовать против интересов Российской Федерации», — заявила она на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
По её словам, Белград гордится тем, что никогда не вводил и не будет вводить санкции против Москвы.
Кроме того, Гойкович выразила благодарность России за поддержку в плане признания суверенитета и территориальной целостности Сербии.
Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров оценил отношения России и Сербии.