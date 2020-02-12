В Амстердаме произошёл взрыв

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Сотрудники правоохранительных органов Нидерландов сообщили, что утром в Амстердаме произошёл взрыв.
В Амстердаме произошёл взрыв
  • © Paulo Amorim / Vwpics
  • globallookpress.com

Об этом говорится в Twitter амстердамской полиции.

«В среду утром (12 февраля. — RT) произошёл взрыв в офисе почтовой компании», — указывается в заявлении.

Согласно предварительным данным, взрыв мог быть вызван сработавшим взрывным устройством.

«Пострадавших нет. Полиция выехала на место происшествия», — уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что в жилом доме в болгарском городе Варна произошёл взрыв, в результате которого одна женщина погибла, ещё 11 человек пострадали.

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