Сотрудники правоохранительных органов Нидерландов сообщили, что утром в Амстердаме произошёл взрыв.

Об этом говорится в Twitter амстердамской полиции.

«В среду утром (12 февраля. — RT) произошёл взрыв в офисе почтовой компании», — указывается в заявлении.

In een postkamer van een bedrijfspand aan de Bolstoen heeft woensdagochtend even voor 8 uur een explosie plaatsgevonden, vermoedelijk veroorzaakt door een bombrief. Geen gewonden. Woordvoering politie komt ter plaatse. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) February 12, 2020

Согласно предварительным данным, взрыв мог быть вызван сработавшим взрывным устройством.

«Пострадавших нет. Полиция выехала на место происшествия», — уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что в жилом доме в болгарском городе Варна произошёл взрыв, в результате которого одна женщина погибла, ещё 11 человек пострадали.