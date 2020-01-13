В Болгарии возбудили дело по факту взрыва в доме в Варне

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Болгарская прокуратура возбудила дело о поджоге после взрыва в жилом доме в городе Варна.
В Болгарии возбудили дело по факту взрыва в доме в Варне
  • Reuters

Об этом сообщает информационное агентство Focus.

Уточняется, что число погибших в результате инцидента увеличилось до двух. Их личности в настоящий момент устанавливаются. Также, согласно последним данным, при взрыве пострадали 18 человек, семь из них госпитализированы.

Отмечается, что взрыв полностью уничтожил две квартиры, ещё одна получила значительные повреждения.

Ранее сообщалось, что в Варне в жилом доме произошёл взрыв, в результате которого одна женщина погибла и ещё 11 человек пострадали.

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