В МИД заявили об отсутствии у России долгов перед Советом Европы

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Директор Департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД России Николай Кобринец заявил, что никакой задолженности у России перед Советом Европы нет.
В МИД заявили об отсутствии у России долгов перед Советом Европы
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Никакой задолженности у России перед Советом Европы нет. Строго говоря, её никогда и не было. Напомню, что в 2017 году наша страна приостановила выплату взносов в бюджет СЕ. Эта была вынужденная и, важно подчеркнуть, правомерная реакция на дискриминацию российской делегации в ПАСЕ», — заявил Кобринец РИА Новости.

Он подчеркнул, что после возобновления в июне 2019 года полномочий российских парламентариев страна полностью выплатила взносы в бюджет СЕ.

Как сообщалось, в июле российская сторона заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год. Его сумма составила примерно €33 млн.

ПАСЕ в полном объёме ратифицировала полномочия российской делегации.

Ассамблея отмечает, что за последние шесть месяцев после возвращения в ПАСЕ Россия выполнила ряд рекомендаций.

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