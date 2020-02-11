Аббас назвал возможным достижение мира с Израилем
- Reuters
Об этом он сказал во время заседания Совета Безопасности ООН на тему мирного плана США по палестино-израильскому урегулированию.
«Мир остаётся нашим стратегическим выбором, и достижение мирного урегулирования между палестинцами и израильтянами всё ещё возможно», — цитирует его ТАСС.
Также Аббас заявил о готовности остаться в ООН для начала переговоров с Израилем.
Ранее постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон заявил, что Израиль по-прежнему готов к прямым переговорам с Палестиной.