Аббас назвал возможным достижение мира с Израилем

Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что считает возможным достижение мира между палестинцами и израильтянами. По его словам, мир остаётся стратегическим выбором Палестины.

Об этом он сказал во время заседания Совета Безопасности ООН на тему мирного плана США по палестино-израильскому урегулированию.

«Мир остаётся нашим стратегическим выбором, и достижение мирного урегулирования между палестинцами и израильтянами всё ещё возможно», — цитирует его ТАСС.

Также Аббас заявил о готовности остаться в ООН для начала переговоров с Израилем.

Ранее постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон заявил, что Израиль по-прежнему готов к прямым переговорам с Палестиной.