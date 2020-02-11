Аббас назвал возможным достижение мира с Израилем

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Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что считает возможным достижение мира между палестинцами и израильтянами. По его словам, мир остаётся стратегическим выбором Палестины.
Аббас назвал возможным достижение мира с Израилем
  • Reuters

Об этом он сказал во время заседания Совета Безопасности ООН на тему мирного плана США по палестино-израильскому урегулированию.

«Мир остаётся нашим стратегическим выбором, и достижение мирного урегулирования между палестинцами и израильтянами всё ещё возможно», — цитирует его ТАСС.

Также Аббас заявил о готовности остаться в ООН для начала переговоров с Израилем.

Ранее постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон заявил, что Израиль по-прежнему готов к прямым переговорам с Палестиной.

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