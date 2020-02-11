Капитанам столкнувшихся на Пхукете катеров предъявили обвинения

Суд в Таиланде предъявил обвинения капитанам туристических катеров, которые столкнулись возле Пхукета, в результате чего погибли двое детей из России. Об этом ТАСС сообщил российский генконсул Владимир Соснов.

По словам замначальника туристической полиции острова, им предъявлены обвинения в неосторожном вождении, повлёкшем смерть одного или более лиц.

Как отметил дипломат, фигурантов выпустили под залог, сумма не уточняется.

По предварительным данным, причиной аварии стало трёхкратное превышение скорости обоими капитанами.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда выплатят семье погибших российских детей более 4 млн таиландских бат ($140 тыс.).

В результате ЧП пострадали более 20 россиян, двое погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело.