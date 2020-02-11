В Совфеде прокомментировали стратегию контрразведки США

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Член комитета по обороне и безопасности Совфеда Франц Клинцевич прокомментировал сообщение о том, что Россия и Китай оказались в списке угроз, представленном в новой стратегии контрразведки США на 2020—2022 годы.
В Совфеде прокомментировали стратегию контрразведки США
  • РИА Новости

В беседе с Inforeactor он выразил мнение, что к таким заявлениям с американской стороны не стоит относиться серьёзно.

«Мы сегодня не имеем инструмента на международном уровне, чтобы повысить ответственность каждого, кто делает такие заявления. У нас сегодня нет такого инструментария. Поэтому надо разъяснять, рассказывать, об этом говорить», — отметил Клинцевич.

Ранее сообщалось, что в числе других названных угроз — Куба, Иран, Северная Корея.

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