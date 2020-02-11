В Совфеде прокомментировали стратегию контрразведки США
- РИА Новости
В беседе с Inforeactor он выразил мнение, что к таким заявлениям с американской стороны не стоит относиться серьёзно.
«Мы сегодня не имеем инструмента на международном уровне, чтобы повысить ответственность каждого, кто делает такие заявления. У нас сегодня нет такого инструментария. Поэтому надо разъяснять, рассказывать, об этом говорить», — отметил Клинцевич.
Ранее сообщалось, что в числе других названных угроз — Куба, Иран, Северная Корея.