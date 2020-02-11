Число заражённых коронавирусом в Великобритании возросло до восьми

В Великобритании число заражённых новым типом коронавируса 2019-nCoV увеличилось до восьми.

Об этом информирует Sky News.

Ранее сообщалось о четырёх случаях.

Также британский министр иностранных дел Доминик Рааб сообщил, что Великобритания эвакуировала из китайской Ухани более 200 человек, самолёт приземлился на базе ВВС Брайз Нортон.

В Женеве 11 февраля откроется двухдневный международный форум для выработки мер по борьбе с новым типом коронавируса, который проводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).