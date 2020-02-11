В Женеве пройдёт посвященный борьбе с коронавирусом форум ВОЗ

В Женеве 11 февраля откроется двухдневный международный форум для выработки мер по борьбе с новым типом коронавируса 2019-nCoV, который проводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщает ТАСС, в форуме примут участие около 400 экспертов из разных стран мира.

Основная цель форума — выявить пробелы в данных о новом коронавирусе и скоординировать международные усилия по разработке методов лечения и вакцин.

Планируется рассмотреть такие вопросы, как определение источника вируса, обмен биологическими образцами и генетическими последовательностями.

Как уточняется, от России в форуме примут участие специалисты Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что передовая группа экспертов ВОЗ по коронавирусу NCP прибыла в Китай.