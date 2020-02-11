В Женеве пройдёт посвященный борьбе с коронавирусом форум ВОЗ
- Reuters
Как сообщает ТАСС, в форуме примут участие около 400 экспертов из разных стран мира.
Основная цель форума — выявить пробелы в данных о новом коронавирусе и скоординировать международные усилия по разработке методов лечения и вакцин.
Планируется рассмотреть такие вопросы, как определение источника вируса, обмен биологическими образцами и генетическими последовательностями.
Как уточняется, от России в форуме примут участие специалисты Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что передовая группа экспертов ВОЗ по коронавирусу NCP прибыла в Китай.