Турция вновь не прибыла на совместное с Россией патрулирование в Сирии
- Reuters
Как подчеркнул Боренков, в настоящее время продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, который был принят в октябре 2019 года.
«В связи с неприбытием турецкой стороны для участия в совместном патрулировании подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке осуществили патрулирование», — сказал он.
3 и 6 февраля российские военные провели патрулирование в Сирии также без участия Турции.