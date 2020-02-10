Турция вновь не прибыла на совместное с Россией патрулирование в Сирии

Военная полиция России самостоятельно провела патрулирование в сирийской провинции Хасеке в связи с тем, что на мероприятие не прибыла турецкая сторона. Об этом рассказал руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков.

Как подчеркнул Боренков, в настоящее время продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, который был принят в октябре 2019 года.

«В связи с неприбытием турецкой стороны для участия в совместном патрулировании подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке осуществили патрулирование», — сказал он.

3 и 6 февраля российские военные провели патрулирование в Сирии также без участия Турции.