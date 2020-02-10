В Страсбурге открылась выставка лауреатов фотоконкурса имени Стенина

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В Совете Европы в Страсбурге открылась выставка лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина — 2019.
В Страсбурге открылась выставка лауреатов фотоконкурса имени Стенина
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Франция — десятая страна в дорожной карте выставочного турне. Работы уже были представлены в России, Венгрии, ЮАР, США, Индии, Италии, Испании, Турции, Аргентине.

«Каждое фото показывает человеческую историю. Некоторые фотографии смешные, другие очень серьёзные, третьи трагические. Работа журналиста — информировать нас о разных аспектах жизни», — заявил постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский.

По его словам, выставка напоминает и о цене, которую платят журналисты за свой профессионализм.

«Качество фотографий, здесь представленных, показывает большой талант молодых фотожурналистов, которые открывают новые перспективы их профессии. В сложном, полном вызовов мире это крайне важно», — сказала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

В свою очередь, куратор конкурса Оксана Олейник напомнила, что в 2019 году конкурс отметил своё пятилетие. Получено 6 тыс. работ из 80 стран.

Ранее сообщалось, что конкурс молодых фоторепортёров имени Андрея Стенина объявил состав жюри.

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