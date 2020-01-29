Конкурс молодых фоторепортёров имени Андрея Стенина объявил состав жюри

Международные галеристы, директора и фоторедакторы изданий — лидеров мировой фотоиндустрии вошли в состав жюри конкурса молодых фоторепортёров имени Андрея Стенина, заявили в пресс-службе МИА «Россия сегодня».

«Международный конкурс для молодых фоторепортёров имени Андрея Стенина назвал состав своего звёздного жюри. В этот раз его интернациональная команда включила директоров и фоторедакторов изданий — лидеров мировой фотоиндустрии и новостных медиа, а также международных галеристов», — цитирует РИА Новости сообщение.

В этом году работы претендентов на победу будут оценивать фотографы Жером Сессини (Франция), Хариш Тиаги (Индия), Сергей Ильницкий (Россия), Давиде Монтелеоне (Италия), фоторедактор Washington Post Хлоэ Коулман (США), фотодиректор журнала и галереи Polka Димитри Бек (Франция), а также руководитель проекта IMA Мутсуко Ота (Япония).

Фоторепортёры будут бороться за призовые места в четырёх номинациях: «Главные новости», «Спорт», «Моя планета» и «Портрет. Герой нашего времени», отметили в пресс-службе.

22 декабря Международный конкурс имени Андрея Стенина открыл приём заявок на участие.