Си Цзиньпин намерен посетить Москву на День Победы
«Сохраняется надежда на то, что к весне ситуация выправится и наши главные мероприятия, которые начинаются в начале мая с ожидаемого визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву для участия в торжествах по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне, и то, что дальше планируется, всё это пойдёт по ранее согласованному графику», — цитирует ТАСС Денисова.
Он отметил, что «во всяком случае... китайские друзья подтвердили, что Си Цзиньпин планирует».
Ранее сообщалось, что президент Чехии Милош Земан приедет в Москву 9 мая на празднование 75-летия Победы.