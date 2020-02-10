Си Цзиньпин намерен посетить Москву на День Победы

Китайская сторона подтвердила намерение председателя КНР Си Цзиньпина посетить в мае Москву для участия в торжественных мероприятиях в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил посол России в КНР Андрей Денисов.

«Сохраняется надежда на то, что к весне ситуация выправится и наши главные мероприятия, которые начинаются в начале мая с ожидаемого визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву для участия в торжествах по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне, и то, что дальше планируется, всё это пойдёт по ранее согласованному графику», — цитирует ТАСС Денисова.

Он отметил, что «во всяком случае... китайские друзья подтвердили, что Си Цзиньпин планирует».

Ранее сообщалось, что президент Чехии Милош Земан приедет в Москву 9 мая на празднование 75-летия Победы.