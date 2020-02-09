Иран не смог вывести запущенный спутник на орбиту

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Запущенный Ираном спутник дистанционного зондирования земли «Зафар» не вышел на орбиту из-за недостаточной скорости ракеты-носителя «Симорг». Об этом сообщает IRIB со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны.
Иран не смог вывести запущенный спутник на орбиту
  • РИА Новости

«Ракета-носитель успешно запустила в космос спутник «Зафар», однако ракета не смогла набрать необходимую скорость для того, чтобы вывести его на орбиту», — говорится в сообщении.

При этом Иран получил необходимые данные для оптимизации процесса при следующей попытке запуска.

В конце августа агентство Associated Press сообщило о взрыве ракеты на иранском космодроме, где должен был состояться запуск спутника Nahid 1.

В правительстве Ирана позднее заявили, что инцидент произошёл на тестовой площадке, а не там, где проходят пуски.

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