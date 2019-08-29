СМИ: На космодроме в Иране взорвалась ракета

На иранском космодроме в провинции Семнан произошёл взрыв ракеты.

Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на данные спутниковых снимков, полученных агентством.

Отмечается, что на фотографиях на стартовой площадке видны чёрный дым и тлеющие остатки ракеты.

Уточняется, что власти Ирана пока не объявляли об инциденте.

Агентство отмечает, что в ближайшие дни Иран должен был провести запуск спутника Nahid 1. Связана ли авария с этим запуском, неизвестно.

Ранее сообщалось, что Иран завершил работу над созданием зенитно-ракетного комплекса «Бавар-373» — аналога российского С-300.