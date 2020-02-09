Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора по Шпицбергену

Российское посольство в Норвегии заявило, что норвежская сторона нарушает свои обязательства в вопросе договора по острову Шпицберген.

«На Шпицбергене накопились проблемы. Из-за фактического игнорирования наших озабоченностей (главы МИД наших стран обсуждали их в ходе переговоров в Киркенесе в октябре 2019 года) Сергею Лаврову пришлось направить соответствующее послание Ине Эриксен Серейде», — говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

Уточняется, что российская сторона винит Норвегию в том, что компании из России фактически лишены возможности подавать заявки на перспективные участки разработки нефтегазовых ресурсов континентального шельфа.

Суверенитет Норвегии над Шпицбергеном не подвергается сомнению.

В сентябре 2019 года посольство России в Осло назвало провокацией статью норвежского интернет-издания AldriMer о российском спецназе на территории королевства.