СМИ: Ещё четыре человека погибли при стрельбе в ТЦ в Таиланде
Ещё четыре человека погибли в результате стрельбы в тайском городе Накхонратчасима, сообщает ТАСС со ссылкой на Таиландское информационное агентство.
Отмечается, что официального подтверждения данной информации со стороны властей пока нет.
Ранее сообщалось, что устроивший стрельбу в здании торгового центра в тайском городе Накхонратчасима военнослужащий убил одного бойца спецназа.
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