СМИ: Таиландский стрелок покинул здание ТЦ и убил спецназовца

Устроивший стрельбу в здании торгового центра в тайском городе Накхонратчасима военнослужащий покинул ТЦ и убил одного бойца спецназа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Thai Rath.

Уточняется, что ещё один спецназовец был ранен.

Ранее сообщалось, что полиция вывела последнюю группу людей из ТЦ, где произошла стрельба.