NYT: В результате обстрела в Афганистане погибли пять солдат США
Отмечается, что также в результате обстрела погибли шесть афганских военнослужащих.
Пока неизвестно, какая группировка несёт ответственность за атаку.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что нужно сделать радикальному движению «Талибан»*, чтобы достичь мирного соглашения с Соединёнными Штатами.
По его словам, талибам необходимо добиться снижения уровня насилия.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.