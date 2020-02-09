NYT: В результате обстрела в Афганистане погибли пять солдат США

Газета The New York Times сообщает, что не менее пяти солдат армии США погибли в результате обстрела в афганской провинции Нангархар.

Отмечается, что также в результате обстрела погибли шесть афганских военнослужащих.

Пока неизвестно, какая группировка несёт ответственность за атаку.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что нужно сделать радикальному движению «Талибан»*, чтобы достичь мирного соглашения с Соединёнными Штатами.

По его словам, талибам необходимо добиться снижения уровня насилия.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.