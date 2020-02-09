Россия рассчитывает на формализацию механизма делового совета с США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российская сторона рассчитывает на «определённую формализацию» механизма делового консультативного совета (ДКС) в 2020 году.

«Рассчитываем, что определенная формализация механизма произойдет уже в текущем году», — цитирует РИА Новости Антонова.

Посол отметил, что продолжаются работы по формированию состава и повестки дня делового совета.

Он добавил, что интерес к работе демонстрируют как российские так и американские бизнесмены.

В декабре 2019 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии у России стремления к конфронтации с Соединёнными Штатами и готовности страны адекватно реагировать на выпады.