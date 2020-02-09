Свыше 200 британцев эвакуированы самолётом из Ухани

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Более 200 британцев и граждан других стран вылетели 9 февраля в Великобританию из китайского города Ухани, где произошла вспышка нового типа коронавируса.

Об этом говорится в сообщении британского Министерства иностранных дел.

Отмечается, что в числе пассажиров есть и сотрудники министерства.

Ранее более 800 граждан США были эвакуированы из китайского города Ухани, где зафиксирована вспышка коронавируса.

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