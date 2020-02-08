Военный эксперт объяснил заявление НАТО об угрозе от России в космосе

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Анастасия Румянцева
Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал в беседе с RT заявление главы стратегического командования НАТО по трансформации генерала Андре Ланаты о том, что Россия и Китай проводят манёвры неподалёку от спутников западных стран, что представляет опасность.
Военный эксперт объяснил заявление НАТО об угрозе от России в космосе
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«Я хочу сказать, что американцы всё настойчивее и настойчивее пытаются легализовать вывод в космос своего оружия. Они (США. — RT) хотят провести через ООН, через Совбез согласие на милитаризацию космоса. Даже если не будет согласия со стороны ООН или Совбеза (само собой разумеется, что через Совет Безопасности это не пройдёт), то они хотят как бы оправдывать милитаризацию космоса этой якобы виной России и Китая», — пояснил эксперт.

По мнению Литовкина, надо всегда иметь в виду, что «если американцы кого-то в чём-то обвиняют, значит, они уже это сделали».

Ранее Ланата заявил, что Россия и Китай проводят манёвры неподалёку от спутников западных стран, что представляет опасность.

21 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО затевает опасную игру по распространению оперативной деятельности на космическую среду и киберпространство.

Также в декабре 2019 года американский президент Дональд Трамп официально объявил, что США создали космические войска.

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