В МИД подтвердили сохранение прежнего порядка выдачи «шенгена» россиянам

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Новые правила Евросоюза о получении шенгенской визы не повлияют на порядок выдачи виз россиянам, заверил директор первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов.
В МИД подтвердили сохранение прежнего порядка выдачи «шенгена» россиянам
  • РИА Новости

«В соответствии с действующим соглашением между Россией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам России и Европейского союза от 25 мая 2006 года действует прежний порядок... Знаем, что данная практика не претерпит изменений и после вступления в силу 2 февраля нового Шенгенского визового кодекса Европейского союза», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, при первом обращении россиянам оформляют многократную шенгенскую визу сроком до одного года, а после её использования возможно получение многократной визы на период от двух до пяти лет.

Представитель МИД России отметил, что большинство стран Шенгенского соглашения выдают россиянам долгосрочные визы в упрощённом порядке.

Ранее Еврокомиссия объявила об изменении с 2 февраля визового сбора на шенгенские визы, а также процедуры их получения и срока действия этих документов.

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