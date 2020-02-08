В МИД подтвердили сохранение прежнего порядка выдачи «шенгена» россиянам
- РИА Новости
«В соответствии с действующим соглашением между Россией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам России и Европейского союза от 25 мая 2006 года действует прежний порядок... Знаем, что данная практика не претерпит изменений и после вступления в силу 2 февраля нового Шенгенского визового кодекса Европейского союза», — цитирует его РИА Новости.
По словам дипломата, при первом обращении россиянам оформляют многократную шенгенскую визу сроком до одного года, а после её использования возможно получение многократной визы на период от двух до пяти лет.
Представитель МИД России отметил, что большинство стран Шенгенского соглашения выдают россиянам долгосрочные визы в упрощённом порядке.
Ранее Еврокомиссия объявила об изменении с 2 февраля визового сбора на шенгенские визы, а также процедуры их получения и срока действия этих документов.