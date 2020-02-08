В Госдуме ответили на заявление НАТО об угрозе от России в космосе

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал RT заявление главы стратегического командования НАТО по трансформации генерала Андре Ланаты о том, что Россия и Китай проводят манёвры неподалёку от спутников западных стран, что представляет опасность.

По мнению парламентария, эти обвинения «абсолютно смехотворны и беспочвенны».

«Очередная байка, которая позволяет наращивать оборонный бюджет… Каждый раз, когда американцы хотят какие-то бюджеты освоить и попытаться где-то завладеть полностью ситуацией, конечно, они объясняют, что это только борьба против России, которая «угрожает», — подчеркнул Шерин.

Ранее Ланата заявил, что Россия и Китай проводят манёвры неподалёку от спутников западных стран, что представляет опасность.

21 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО затевает опасную игру по распространению оперативной деятельности на космическую среду и киберпространство.