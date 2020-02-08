В Госдуме ответили на заявление НАТО об угрозе от России в космосе

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал RT заявление главы стратегического командования НАТО по трансформации генерала Андре Ланаты о том, что Россия и Китай проводят манёвры неподалёку от спутников западных стран, что представляет опасность.
В Госдуме ответили на заявление НАТО об угрозе от России в космосе
  • РИА Новости

По мнению парламентария, эти обвинения «абсолютно смехотворны и беспочвенны».

«Очередная байка, которая позволяет наращивать оборонный бюджет… Каждый раз, когда американцы хотят какие-то бюджеты освоить и попытаться где-то завладеть полностью ситуацией, конечно, они объясняют, что это только борьба против России, которая «угрожает», — подчеркнул Шерин.

Ранее Ланата заявил, что Россия и Китай проводят манёвры неподалёку от спутников западных стран, что представляет опасность.

21 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО затевает опасную игру по распространению оперативной деятельности на космическую среду и киберпространство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить