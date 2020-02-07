В Госдуме прокомментировали заявление Британии по пошлинам на российские товары
- РИА Новости
«Я думаю, что Британия, когда стала более самостоятельной с точки зрения принятия решений, смогла принять достаточно мудрое решение. На самом деле, было бы правильно отменить все санкции, потому что в интересах европейских стран как раз сотрудничество с Россией», — заявил он в беседе с Inforeactor.
По его словам, здравый смысл берёт верх. Депутат выразил надежду, что это будет поступательно продолжаться.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН прокомментировал намерение Великобритании.