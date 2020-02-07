В Госдуме прокомментировали заявление Британии по пошлинам на российские товары

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал намерение Великобритании отказаться от пошлин на некоторые российские товары после завершения переходного периода, связанного с брекситом.
В Госдуме прокомментировали заявление Британии по пошлинам на российские товары
  • РИА Новости

«Я думаю, что Британия, когда стала более самостоятельной с точки зрения принятия решений, смогла принять достаточно мудрое решение. На самом деле, было бы правильно отменить все санкции, потому что в интересах европейских стран как раз сотрудничество с Россией», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, здравый смысл берёт верх. Депутат выразил надежду, что это будет поступательно продолжаться.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН прокомментировал намерение Великобритании.

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