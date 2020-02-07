В Госдуме прокомментировали заявление Британии по пошлинам на российские товары

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал намерение Великобритании отказаться от пошлин на некоторые российские товары после завершения переходного периода, связанного с брекситом.

«Я думаю, что Британия, когда стала более самостоятельной с точки зрения принятия решений, смогла принять достаточно мудрое решение. На самом деле, было бы правильно отменить все санкции, потому что в интересах европейских стран как раз сотрудничество с Россией», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, здравый смысл берёт верх. Депутат выразил надежду, что это будет поступательно продолжаться.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН прокомментировал намерение Великобритании.