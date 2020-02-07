В Совфеде прокомментировали заявление Британии по пошлинам на российские товары

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал намерение Великобритании отказаться от пошлин на некоторые российские товары после завершения переходного периода, связанного с брекситом.

«Шаг существенный, но я бы не стал его называть шагом навстречу. С моей точки зрения, это шаг, исключительно учитывающий собственные интересы Великобритании», — сказал Косачёв в беседе с НСН.

По его словам, до сих пор Лондон был связан общими санкционными решениями Евросоюза, где интересы национальных производителей были перемешаны в общем котле, а теперь у Британии появляется возможность определяться по каждой группе товаров самостоятельно.

Как отметил сенатор, это рациональный экономический поступок.

«Не надо преувеличивать событие в контексте российско-британских отношений», — добавил он.

Ранее в Великобритании заявили о намерении отказаться от пошлин на некоторые российские товары после завершения переходного периода, связанного с брекситом.

Как отмечается, торговые пошлины будут сняты с российской алюминиевой фольги, ферросилиция, бесшовных металлических и чугунных труб, стальных и чугунных трубных фитингов.