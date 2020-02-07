В Совфеде прокомментировали заявление Британии по пошлинам на российские товары

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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал намерение Великобритании отказаться от пошлин на некоторые российские товары после завершения переходного периода, связанного с брекситом.
В Совфеде прокомментировали заявление Британии по пошлинам на российские товары
  • РИА Новости

«Шаг существенный, но я бы не стал его называть шагом навстречу. С моей точки зрения, это шаг, исключительно учитывающий собственные интересы Великобритании», — сказал Косачёв в беседе с НСН.

По его словам, до сих пор Лондон был связан общими санкционными решениями Евросоюза, где интересы национальных производителей были перемешаны в общем котле, а теперь у Британии появляется возможность определяться по каждой группе товаров самостоятельно.

Как отметил сенатор, это рациональный экономический поступок.

«Не надо преувеличивать событие в контексте российско-британских отношений», — добавил он.

Ранее в Великобритании заявили о намерении отказаться от пошлин на некоторые российские товары после завершения переходного периода, связанного с брекситом.

Как отмечается, торговые пошлины будут сняты с российской алюминиевой фольги, ферросилиция, бесшовных металлических и чугунных труб, стальных и чугунных трубных фитингов.

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