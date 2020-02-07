МИД осудил попытку превратить ОЗХО в инструмент Запада

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МИД России заявил, что страны Запада пытаются превратить  Организацию по запрещению химического оружия в инструмент реализации геополитических замыслов.
МИД осудил попытку превратить ОЗХО в инструмент Запада
  • Reuters

Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве сообщили, что 6 февраля гендиректор техсекретариата ОЗХО представил результаты расследования по утечкам данных при подготовке доклада касательно инцидента с якобы применением химоружия в сирийской Думе в апреле 2018 года. Отмечается, что двое неназванных инспекторов организации обвиняются в целом ряде нарушений, в том числе в разглашении служебной информации.

В ведомстве заявили, что в организации не дали ответа на главный вопрос относительно того, соответствуют ли представленные специалистами факты, что доклад был политически ангажирован на подтверждение версии о химической атаке со стороны якобы сирийской армии.

Также в МИД утверждают, что руководство техсекретариата полностью самоустранилось от дискуссии и ответа на многочисленные вопросы делегаций стран — членов ОЗХО.

Министерство указывает, что напрашивается вывод, что брифинг был задуман с целью отвлечь внимание общества от вопиющих манипуляций и злоупотреблений в ОЗХО, которые не получают должной оценки из-за позиции западных стран.

«Цель одна — окончательно превратить некогда авторитетную и сугубо специализированную техническую международную структуру в инструмент реализации геополитических замыслов США и их евроатлантических союзников», — заявили в МИД.

В январе Россия на заседании Совета Безопасности ООН привела доказательства фальсификации применения химического оружия в сирийской Думе в 2018 году.

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