Посол заявил об отсутствии оттепели в отношениях России и Британии

Посол России в Великобритании Андрей Келин в настоящее время не видит признаков наступления оттепели в отношениях Москвы и Лондона. Об этом он сообщил российским журналистам.

«Я не могу пока констатировать оттепель, я здесь не так давно, чуть больше двух месяцев, и за это время температура немного менялась», — цитирует его ТАСС.

По словам Келина, в ходе предвыборной кампании в Великобритании было немного антироссийских высказываний. Он добавил, что «сейчас антироссийская волна выходит на тот же уровень, на котором была».

Ранее в правительстве Великобритании сообщили, что Лондон планирует отказаться от пошлин на некоторые российские товары после завершения переходного периода, связанного с брекситом.