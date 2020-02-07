СМИ: Абэ приедет в Москву на День Победы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение посетить в мае Москву для участия в торжественных мероприятиях в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на правительственный источник.

Отмечается, что 8 или 10 мая планируется проведение очередного саммита между японским премьером и президентом России Владимиром Путиным.

Ранее на общенациональном съезде за возвращение «северных территорий» Абэ заявил, что Токио и Москва должны шаг за шагом выработать решение проблемы мирного договора, которое было бы приемлемо для народов обеих стран.

«Для того чтобы найти такое решение, которое устраивало бы обе стороны, мы будем шаг за шагом продвигать переговорный процесс», — сказал он.

Бывший посол России в Японии, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов в беседе с НСН подчеркнул, что отношения российской и японской сторон достигли достаточно высокого уровня.