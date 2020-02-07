Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека. Об этом информирует Интерфакс, ссылаясь на заявление адвокатов.

«Защитники Наамы Иссахар в соответствии с её поручением продолжают подготовку кассационной жалобы на приговор», — говорится в заявлении.

Как отмечается, приговор в отношении Иссахар оценивается «как незаконный и неправосудный, повлёкший осуждение невиновной».

«Защита продолжает подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека на многочисленные и грубые нарушения прав Наамы Иссахар, допущенные при её необоснованном уголовном преследовании», — добавили адвокаты.

Как отмечают защитники, её помилование освобождает Иссахар «от дальнейшего отбывания наказания», что не означает восстановления её нарушенных прав.

«Оно может быть достигнуто лишь отменой неправосудного приговора», — подчёркивает защита.

В конце января президент России Владимир Путин помиловал Иссахар, освободив её от отбывания наказания в виде лишения свободы. Позднее девушка была освобождена из колонии.

Девушку задержали в апреле 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку. В её рюкзаке обнаружили 9,6 грамма гашиша.

Подробнее — в материале RT.