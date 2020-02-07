Пассажирский лайнер чуть не попал под обстрел при атаке Израиля в САР

Пассажирский самолёт, заходивший на посадку в ночь на 6 февраля в момент атаки Израиля под Дамаском, едва не попал под обстрел ПВО Сирии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«6 февраля после 02:00 четыре истребителя F-16 Военно-воздушных сил Израиля без захода в воздушное пространство Сирийской Арабской Республики нанесли внезапные удары восемью ракетами «воздух — земля» по пригородам Дамаска», — заявил представитель Минобороны.

Для отражения атаки правительственные войска Сирии активно использовали зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны.

«Как показал анализ данных системы объективного контроля воздушной обстановки, в момент атаки израильских истребителей по пригородам Дамаска в районе международного аэропорта Дамаск совершал заход на посадку пассажирский лайнер Airbus 320», — добавил генерал.

По его словам, на борту самолёта находились 172 пассажира.

«Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus 320 из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром — на российской авиабазе Хмеймим», — подчеркнул Конашенков.

В российском ведомстве подчеркнули, что проведение боевых воздушных операций «с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолётов с пассажирами» становится характерной чертой Израиля, что подвергает опасности жизни гражданских лиц.

В конце ноября в МИД России выразили обеспокоенность в связи с возрастающей интенсивностью ракетных ударов Израиля по территории Сирии.

В частности, в ночь на 20 ноября израильские самолёты обстреляли пригороды Дамаска, выпустив 40 крылатых ракет, в результате чего погибли и были ранены более десяти сирийских военных и граждан.