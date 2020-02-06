Посольство оценило доклад литовских спецслужб о «российской угрозе»

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В посольстве России в Литве раскритиковали отчёт литовских спецслужб о «российской угрозе», заявив, что документ производит удручающее впечатление.

Об этом посольство написало на своей странице в Facebook.

«Документ производит удручающее впечатление и напоминает скорее историю болезни. Из года в год его авторы с маниакальным упорством навешивают ярлык «угрозы национальной безопасности» любому явлению или факту, в котором просматривается, а подчас и не просматривается, но подразумевается Россия», — отмечается в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что данный документ является в Литве установочным, с ним должны «сверять свои действия» госструктуры и общественные организации.

«В случае несоблюдения норм и правил, прописанных ДГБ, в ход идут запугивание, аресты, задержания, расследования, публичное шельмование», — добавили в дипмиссии.

Ранее сообщалось, что в опубликованном Департаментом госбезопасности Литвы (ДГБ) совместно со вторым департаментом оперативных служб Министерства обороны республики отчёте Россию назвали самой большой угрозой для страны в сфере кибербезопасности.

Отмечалось, что, по мнению литовской стороны, благодаря системе электронных виз в Калининград и Санкт-Петербург российские спецслужбы якобы собирают информацию о приезжающих туристах и занимаются вербовкой.

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