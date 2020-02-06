Герасимов встретился с главкомом ВС НАТО в Баку

Начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов встретился в Баку с Верховным главнокомандующим Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генералом Тодом Уолтерсом.

Как сообщает ТАСС, стороны обсудили предотвращение военных инцидентов.

«Военачальники обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности, ситуации в кризисных регионах мира, а также обсудили практические шаги по военной линии в целях предотвращения инцидентов, вызванных военной деятельностью сторон», — отметили в российском Минобороны.

В декабре Герасимов встретился с председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли, они обсудили положение дел в Сирии, а также меры по предотвращению инцидентов во время военной деятельности сторон.