Индия эвакуировала 640 своих граждан из Китая

Представитель МИД Индии Равиш Кумар заявил, что индийские власти эвакуировали 640 соотечественников из Китая из-за нового типа коронавируса 2019-nCoV.

«Министерство иностранных дел в координации с другими министерствами и учреждениями предприняло всевозможные, сложные и активные шаги после вспышки коронавируса в Китае. Мы успешно эвакуировали 640 индийцев и семь граждан Мальдивских островов двумя рейсами», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, речь идёт о людях, находившихся в китайском городе Ухань и близлежащих районах.

Отмечается, что у эвакуированных не было зафиксировано каких-либо симптомов болезни, при этом десять индийцев не прошли медицинского контроля и были оставлены в Китае.

«Мы находимся в постоянном контакте с ними и исследуем все возможности для их возвращения», — сказал Кумар.

Ранее самолёты ВКС России завершили эвакуацию соотечественников из китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса 2019-nCoV. Как сообщили в посольстве России в Китае, из Хубэя были вывезены 144 человека: 128 россиян и 16 граждан СНГ, которые обратились в российскую дипмиссию.