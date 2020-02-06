Президент Ирака намерен посетить Россию

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Посол Ирака в России Абдулрахман Хамид Мохаммед аль-Хуссайни заявил, что иракский лидер Бархам Салех намерен совершить визит в Москву после формирования правительства страны.
Президент Ирака намерен посетить Россию
  • © официальный сайт президента Ирака

Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается визита президента Ирака, что он был отложен. Вчера я с господином Путиным поговорил и сказал, что, как только новое правительство в Ираке будет создано, господин президент сможет приехать», — заявил дипломат во время встречи с председателем комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой.

Ранее Салех назначил на пост премьера Ирака бывшего министра связи страны Мухаммада Тауфика Аляуи и поручил ему сформировать новое правительство.

1 декабря 2019 года парламент Ирака проголосовал за отставку премьера Аделя Абдуля Махди, который подал соответствующее прошение на фоне продолжающихся с начала октября протестов, вызванных ухудшением социальной ситуации в стране, ростом коррупции в органах власти и безработицей.

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