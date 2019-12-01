Парламент Ирака проголосовал за отставку премьера

Парламент Ирака проголосовал в воскресенье, 1 декабря, за отставку премьер-министра страны Аделя Абделя Махди, передаёт Al Arabiya.

البرلمان العراقي يقبل استقالة عادل عبدالمهدي.. ورئيس مجلس النواب: سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديدhttps://t.co/ky2ZNsxe2Q — العربية (@AlArabiya) 1 декабря 2019 г.

Ранее СМИ сообщали, что кабмин Ирака одобрил отставку Абделя Махди.

Иракский премьер-министр подал прошение об отставке в палату представителей страны на фоне продолжающихся с начала октября протестов 30 ноября.

28 ноября протестующие в иракском Наджафе сожгли здание иранского консульства.

МИД Ирана вызвал посла Ирака в Тегеране и выразил ему решительный протест в связи с инцидентом.

Сообщалось о не менее шести погибших и свыше 140 пострадавших при демонстрациях на юге Ирака.