Парламент Ирака проголосовал за отставку премьера

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Парламент Ирака проголосовал в воскресенье, 1 декабря, за отставку премьер-министра страны Аделя Абделя Махди, передаёт Al Arabiya.
Парламент Ирака проголосовал за отставку премьера
  • Reuters

Ранее СМИ сообщали, что кабмин Ирака одобрил отставку Абделя Махди.

Иракский премьер-министр подал прошение об отставке в палату представителей страны на фоне продолжающихся с начала октября протестов 30 ноября.

28 ноября протестующие в иракском Наджафе сожгли здание иранского консульства.

МИД Ирана вызвал посла Ирака в Тегеране и выразил ему решительный протест в связи с инцидентом.

Сообщалось о не менее шести погибших и свыше 140 пострадавших при демонстрациях на юге Ирака.

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