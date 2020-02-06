Вице-адмирал ВМС США заявил об активности российских подлодок
Об этом сообщило The Drive.
«Мы видели постоянно растущее число российских подводных лодок в Атлантике... с более смертоносными системами вооружения», — сказал он.
По его словам, американские военные суда «не могут быть больше уверенными, что они находятся в безопасности, действуя на восточном побережье, или беспрепятственно пересекать Атлантику».
Отмечается, что вице-адмирал не привёл конкретных данных о количестве российских подлодок, которые якобы ведут патрулирование в Атлантическом океане.
Ранее командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил, что американским союзникам следует брать пример с России в вопросе укрепления обороноспособности.