Вице-адмирал ВМС США заявил об активности российских подлодок

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Вице-адмирал Военно-морских сил США Эндрю «Вуди» Льюис заявил, что в связи с активностью российских подводных лодок в Атлантическом океане американские корабли больше не могут находиться в «безопасности» на восточном побережье.

Об этом сообщило The Drive.

«Мы видели постоянно растущее число российских подводных лодок в Атлантике... с более смертоносными системами вооружения», — сказал он.

По его словам, американские военные суда «не могут быть больше уверенными, что они находятся в безопасности, действуя на восточном побережье, или беспрепятственно пересекать Атлантику».

Отмечается, что вице-адмирал не привёл конкретных данных о количестве российских подлодок, которые якобы ведут патрулирование в Атлантическом океане.

Ранее командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил, что американским союзникам следует брать пример с России в вопросе укрепления обороноспособности.

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