При жёсткой посадке самолёта в Стамбуле пострадали 120 человек

Губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что в результате жёсткой посадки самолёта в Стамбуле были госпитализированы 120 человек.

Об этом информирует Anadolu.

По его словам, «состояние большинства пострадавших при инциденте в аэропорту Сабихи Гёкчен оценивается как удовлетворительное».

Вечером 5 февраля самолёт авиакомпании Pegasus, следовавший из Измира в Стамбул, при посадке выехал за пределы взлётно-посадочной полосы в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен, после чего загорелся.

Генконсульство России сообщило, что, согласно предварительной информации, на борту не было российских граждан.