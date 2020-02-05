При жёсткой посадке самолёта в Стамбуле пострадали 120 человек

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Губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что в результате жёсткой посадки самолёта в Стамбуле были госпитализированы 120 человек.
При жёсткой посадке самолёта в Стамбуле пострадали 120 человек
  • Reuters

Об этом информирует Anadolu.

По его словам, «состояние большинства пострадавших при инциденте в аэропорту Сабихи Гёкчен оценивается как удовлетворительное».

Вечером 5 февраля самолёт авиакомпании Pegasus, следовавший из Измира в Стамбул, при посадке выехал за пределы взлётно-посадочной полосы в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен, после чего загорелся.

Генконсульство России сообщило, что, согласно предварительной информации, на борту не было российских граждан.

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