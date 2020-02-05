При жёсткой посадке самолёта в Стамбуле пострадали 120 человек
- Reuters
Об этом информирует Anadolu.
По его словам, «состояние большинства пострадавших при инциденте в аэропорту Сабихи Гёкчен оценивается как удовлетворительное».
Вечером 5 февраля самолёт авиакомпании Pegasus, следовавший из Измира в Стамбул, при посадке выехал за пределы взлётно-посадочной полосы в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен, после чего загорелся.
Генконсульство России сообщило, что, согласно предварительной информации, на борту не было российских граждан.