Находящийся на лайнере в Японии россиянин рассказал об обстановке

Житель Казани Олег Щербаков, находящийся на борту круизного судна Diamond Princess в Японии, прокомментировал ситуацию с карантином.

В беседе с изданием «Бизнес Online» россиянин сообщил, что приобрёл тур на четырёх человек — себя, супругу и двух дочерей.

«По кораблю передвигаться опасно, дано указание сидеть в своей каюте до дальнейших указаний», — заявил он.

По словам Щербакова, персонал проявляет заботу. В частности, сотрудники предложили обеспечить лекарствами тех, кто нуждается.

«Обеспечивают нас едой, но рацион и время питания изменились: сегодня был завтрак в 14:30 — бутерброды и бутылка воды. Только что принесли обед — гамбургеры, чипсы и закуски, всё холодное», — утверждает турист.

Как отметил Щербаков, он хочет, чтобы это поскорее закончилось, чтобы вернуться домой и минимизировать все затраты.

Ранее сообщалось, что на борту находящегося на карантине лайнера в Японии 24 россиянина.