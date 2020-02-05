Путин пожелал новым зарубежным послам «почувствовать пульс России»

Российский лидер Владимир Путин пожелал новым послам иностранных государств, приступившим к работе в Москве, «почувствовать пульс» России.

Выступая на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России, Путин отметил, что дипломатов ожидает «напряжённая, но крайне интересная работа».

«Рассчитываю, что вам удастся ближе познакомиться с Россией, почувствовать её пульс, стать свидетелями того, как в нашей стране решаются важные масштабные задачи политического, экономического и социального развития», — сказал глава государства.

Ранее в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца состоялась церемония вручения верительных грамот президенту.

Путин в ходе мероприятия заявил, что Россия готова к восстановлению диалога с Лондоном, а также отметил готовность Москвы помочь Китаю в борьбе с распространением коронавируса.

RT вёл прямую трансляцию.