Путин пожелал новым зарубежным послам «почувствовать пульс России»

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Российский лидер Владимир Путин пожелал новым послам иностранных государств, приступившим к работе в Москве, «почувствовать пульс» России.
Путин пожелал новым зарубежным послам «почувствовать пульс России»
  • © РИА Новости

Выступая на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России, Путин отметил, что дипломатов ожидает «напряжённая, но крайне интересная работа».

«Рассчитываю, что вам удастся ближе познакомиться с Россией, почувствовать её пульс, стать свидетелями того, как в нашей стране решаются важные масштабные задачи политического, экономического и социального развития», — сказал глава государства.

Ранее в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца состоялась церемония вручения верительных грамот президенту. 

Путин в ходе мероприятия заявил, что Россия готова к восстановлению диалога с Лондоном, а также отметил готовность Москвы помочь Китаю в борьбе с распространением коронавируса.

RT вёл прямую трансляцию.

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