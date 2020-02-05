Трамп рассказал об успехах американской экономики

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Президент США Дональд Трамп рассказал об успехах американской экономики и заявил о прочном положении Соединённых Штатов во время ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране.

«Я говорю всем людям нашей великой страны и членам конгресса: сегодня положение нашей страны прочное как никогда прежде», — сказал он.

Вместе с этим Трамп перечислил ряд экономических успехов, достигнутых в последнее время, в частности, рост рабочих мест и рекордное число занятых среди молодых людей.

Также он заявил о росте промышленных показателей и возвращении американских компаний обратно в Соединённые Штаты.

Ранее Трамп подписал указ, увеличивающий пошлины на стальные и алюминиевые изделия из ряда стран.

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