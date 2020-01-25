Трамп поднял пошлины на стальные и алюминиевые изделия из ряда стран

Президент США Дональд Трамп подписал указ, увеличивающий пошлины на стальные и алюминиевые изделия из ряда стран.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Эти пошлины являются дополнением ко всем уже существующим пошлинам, сборам, изъятиям и другим взимаемым платежам, которые применяются к импортируемым изделиям из стали или алюминия», — говорится в документе.

Отмечается, что США при этом сделали исключение в отношении стальной продукции для Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики и Республики Корея, а в отношении алюминиевой — для Австралии, Аргентины, Канады и Мексики.

Согласно указу, обновление пошлин отвечает интересам обеспечения национальной безопасности США.

Ранее Трамп пригрозил ЕС пошлинами на автомобили.