Трамп поднял пошлины на стальные и алюминиевые изделия из ряда стран
- AFP
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
«Эти пошлины являются дополнением ко всем уже существующим пошлинам, сборам, изъятиям и другим взимаемым платежам, которые применяются к импортируемым изделиям из стали или алюминия», — говорится в документе.
Отмечается, что США при этом сделали исключение в отношении стальной продукции для Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики и Республики Корея, а в отношении алюминиевой — для Австралии, Аргентины, Канады и Мексики.
Согласно указу, обновление пошлин отвечает интересам обеспечения национальной безопасности США.
Ранее Трамп пригрозил ЕС пошлинами на автомобили.